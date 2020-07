Piden que ni Juan Carlos Romero ni Virginia Cornejo hagan oportunismo político con el IFE

La integrante del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Pamela Ares, aseguró que se está trabajando para la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para Salta y pidió que al respecto no caer en un oportunismo político.

Por Aries, Ares explicó que todavía no se confirmó la mantención del IFE para beneficiarios de Salta pero aclaró que eso no significa que no se esté trabajando al respecto.

Por esta razón, consideró que le parece una “irresponsabilidad muy grande” que se haga oportunismo político como vio en las últimas horas a la diputada nacional Virginia Cornejo y al senador nacional Juan Carlos Romero, ambos de Junto por el Cambio.

La funcionaria nacional recordó que Cornejo hablaba de planeros, choriplaneros, quien junto a Romero y otros legisladores “se recuestan sobre el calor del oficialismo, toman este tema, polemizan, y le llevan intranquilidad a la gente de una manera irresponsable”.

Ares remarcó que el actual gobierno nacional del presidente Alberto Fernández se caracteriza por ampliar derecho, y pidió tener en cuenta que recibieron un país prendido fuego por el mismo gobierno que Virginia Cornejo defendía.

Por último, la funcionaria aclaró que se está trabajando y habrá definiciones la próxima semana sobre el IFE, y las brindarán el ministro de Economía, Martín Guzman, y la titular de Anses, Fernanda Reverta.