Un empleado municipal del Vertedero trabaja con un botín roto y el dedo gordo expuesto

El concejal capitalino Abel Moya realizó una fuerte denuncia sobre las condiciones en las que desarrollan su tarea los trabajadores del Vertedero San Javier. Constató una vez más que en el lugar no existen las más elementales condiciones de higiene y seguridad laboral, pese el enorme presupuesto que se destina a la empresa.

Moya contó que el pasado lunes estuvo en el Vertedero Municipal para constatar en qué condiciones se encuentra e indicó que fue recibido por el ingeniero Julio Cabral de Agrotécnica Fueguina y Martín Villa de la Municipalidad.

“El personal municipal no es el adecuado, en estos momentos sólo supervisa a la empresa un empleado a la tarde y uno a la mañana, con el agravante de que no tienen los requisitos mínimos indispensables”, dijo Moya en relación a la indumentaria necesaria para la tarea que se desarrolla allí.

Sobre ello, el concejal manifestó en la sesión que vio a Martin Villa “con unos botines rotos en el que el dedo gordo del pie le salía” y que “desde hace cinco años que no se le dan el equipamiento necesario. Esto es grave porque si este señor pisa un elemento punzante puede tener múltiples enfermedades”.

“Es una vergüenza que una persona que trabaja para un municipio tenga que andar con los dedos afuera cumpliendo sus funciones”, exclamó Abel Moya y denunció además que el lugar no cuenta con baños para que los trabajadores luego de cumplir funciones en un lugar tan contaminado pueda ducharse para volver limpio a su casa”.

En el cuadro denigrante en el que los trabajadores municipales cumplen la elemental tarea de control, Moya agregó que en las ventanas de la oficina hay una capa de cinco centímetros de moscas muertas y que el baño tiene una letrina colmatada.

“Como concejal hago esta denuncia pública, no me puedo callar si tenemos en cuenta que próximamente se abre una nueva licitación y según pude escuchar no hay oferentes”, dijo Moya.

Finalmente, el concejal del bloque “Fuerza del Trabajo Social”, alineado políticamente con el oficialismo municipal, dijo que la Comuna tiene 4850 empleados municipales que cobran entre 15 y 20 mil pesos y luego añadió que a su consideración el municipio tiene 4851 empleados y sólo uno de ellos, Agrotécnica Fueguina, cobra 90 millones de pesos mensuales.