Reclamaron que no se respetó la distancia social durante la visita de Alberto Fernández

El jefe de Estado llegó a esta provincia el viernes por la tarde, cerca de las 18, tras una jornada de actividades en La Pampa, y ese mismo día recorrió las instalaciones de una planta de tratamiento de líquidos cloacales y brindó una conferencia de prensa.

Tras este evento inaugural, en el que destacó que esta obra fue iniciada por el Gobierno anterior, el Presidente se alojó en la residencia oficial El Messidor, donde durmió junto a la Primera Dama, Fabiola Yáñez.

Al día siguiente, Alberto Fernández compartió un almuerzo con Omar Gutiérrez, quien le obsequió un poncho, y luego se dirigió a la ciudad de Bariloche para abordar el avión que lo traería de regreso a Buenos Aires.

No obstante, durante esta visita el mandatario recibió quejas por parte de algunos vecinos de Villa La Angostura que protestaron por la supuesta falta de medidas de prevención que tuvo la comitiva nacional con respecto al coronavirus, principalmente durante el acto con la prensa que se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de esta ciudad.

“Hoy se tiro por la borda todo lo que veníamos haciendo desde que empezó la cuarentena. No hubo protocolo, no hubo distanciamiento, anoche (por el viernes), más de 20 personas cenando en un restaurante de la avenida, gente hospedada en varios establecimientos. No entiendo la necesidad de hacer esto en este momento”, escribió un usuario de Facebook, en la cuenta oficial de la Municipalidad.

Otra persona opinó que “todos los que estuvieron ese día esperando al Presidente frente a (el Centro de) Convenciones y a la planta (de tratamiento de líquidos cloacales) tendrían que hacer cuarentena”.

“Sería lo lógico, ¿no? Por el riesgo a nosotros que estamos encerrados desde el 16 de Marzo. Sumado a los adultos mayores y los enfermos respiratorios, etc , espero que lo entiendan. Gracias”, agregó en esa misma línea.

Entre todos los comentarios que recibió la Municipalidad, hubo otro de un hombre que consideró que fue “vergonzoso para la gente de Villa la Angostura” la visita de Alberto Fernández: “Nos exigen la cuarentena, los protocolos y toda esta gente que va y viene como si nada de lugares con casos de contagios”, señaló.

“Hace meses venimos cuidándonos, meses pensando en que si pasa algo habría un desborde y el hospital del pueblo no estaría preparado para casos masivos. Mucha gente se quedó sin trabajo, muchos que necesitábamos salir tanto por un tema de salud física y psíquica tuvimos que cumplir con una cuarentena porque entendimos que en este momento debíamos ser empáticos y cuidarnos entre todos. Lamento que muchos crean que estuvo bien que venga el Presidente”, manifestó otra mujer.

Durante esta visita, el jefe de Estado inauguró la mencionada obra, que fue desarrollada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y que demandó una inversión de 196 millones de pesos para beneficiar a 13.000 vecinos, según datos oficiales.

“Junto a Omar Gutiérrez inauguramos una planta de tratamiento de líquidos cloacales que había comenzado el Gobierno anterior. La Argentina no nació cuando nosotros llegamos. Es tiempo de entender que debemos construir el futuro entre todos y todas”, publicó Alberto Fernández anoche en su cuenta de Twitter.

Este sábado al mediodía, el mandatario nacional compartió el almuerzo con Omar Gutiérrez en el quincho de la residencia oficial “El Messidor” de Villa La Angostura. También estuvieron la primera dama, Fabiola Yañez, y los ministros de Interior, Eduardo De Pedro y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En una entrevista con radio LU5, el Presidente elogió al Gobernador neuquino y destacó que la visita le sirvió para “hablar mucho” y “entenderse más”. “El Movimiento Popular Neuquino ha tenido siempre vínculos muy cercanos al peronismo. Me es mucho más fácil pensar un país a futuro con Omar que con otros gobernadores que tienen una mirada distinta, pero con los que también debo trabajar responsablemente”, dijo el Presidente.

Por otro lado, el líder del Frente de Todos aseguró que la pandemia nos da la oportunidad de construir un mundo con otra lógica donde se cuide más el medio ambiente y con un sistema económico más igualitario.

No obstante, aclaró que eso “no conduce al socialismo sino a un capitalismo más humano, que garantice que todos crezcan y nadie pierda”.

Finalmente, le pidió a todos los argentinos un poco más de paciencia para afrontar la nueva extensión de la cuarentena. “Es un sacrificio que hay que hacer con la alegría de saber que nos estamos cuidando la salud”, concluyó.

