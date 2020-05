El momento de la verdad

Un nuevo y horroroso femicidio ha provocado indignación y consternación en mujeres y hombres de Salta. A la vez este nuevo crimen desafía y nos acusa a dar una lucha frontal, sin tregua, pausa ni medida a ese flagelo instalado en la sociedad, llamado violencia de género y su nefasta y peor consecuencia: los femicidios. No podemos seguir permitiendo, ni tolerando que se naturalice el horror como forma de vivir, ni el miedo como manera de callar ante la ignominia. Estamos próximos a cumplir un año de gestión y nos comprometimos en forma total y desinteresada como objetivo estratégico a dar esa batalla.

Soportamos diferentes operaciones difamatorias de quienes eligen someternos a una sociedad sin futuro ni libertad. Nosotros no lo aceptamos, ni lo aceptaremos jamás. Hemos asumido una función sumamente delicada y sus costos, a veces enormes y lacerantes. No nos importan esos costos ni claudicaremos ante los embates. Sí pedimos conciencia a la sociedad en su conjunto en que no debemos convalidar la negligencia, la omisión ni la mentira. Les solicitamos encarecidamente a los integrantes del Poder Judicial que nos acompañen en nuestras peticiones y no se obstaculicen las medidas investigativas que llevan adelante las Fiscalías, con un gran compromiso en búsqueda de la verdad.

No abandonaremos nunca las investigaciones anteriores, pero queremos que se descubran y se juzguen los delitos en tiempo real, presente, cualquiera sean sus autores, cómplices o encubridores. Llega un punto en la historia de las naciones en que debemos preguntarnos: ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuánto?, ¿hasta dónde? Y la civilización exige que la justicia funcione no solamente como método pacífico para la resolución de conflictos, sino como instrumento para alcanzar la paz y como elemento indispensable para disminuir la violencia. Nada nos hará cambiar de opinión, ni abandonar el objetivo primordial que es alcanzar el juicio y castigo de los culpables.

Jamás en 36 años de vida profesional escuché la grabación de una mujer anunciando desesperadamente que la estaban matando, ultimando a puñaladas de un modo cruel, salvaje y brutal. Queremos llegar a descubrir a todos los responsables de este nuevo femicidio y que nos dejen investigar libremente los anteriores. No escatimaremos esfuerzos ni voluntad para hacerlo. Aún con todos los errores que podamos haber cometido o lleguemos a cometer, tenemos la mejor intención de lograr una sociedad más justa y más libre. Al menos vale la pena el intento de hacerlo.



Dr. Abel Cornejo