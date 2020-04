Coronavirus: ¿Es la tecnología y el corazón la respuesta?

Si 2020 ya asomaba como un año con múltiples desafíos para la economía de nuestro país y particularmente para la economía global, la precipitación de hechos que provoca la pandemia cambia la escala de estos retos entre los cuales se debate sobre la privacidad vs la salud y las garantías.

Los derechos individuales penden de un hilo ante el control que amerita una pandemia como la que estamos afrontando, por consiguiente, nos encontramos desorientados mas que nunca con respeto a nuestro futuro y todo lo que va a acarrear en la sociedad tanto el aislamiento como el futuro de posibles atentados biotecnológicos.

En un momento como este buscamos respuestas en las noticias o libros de autoayuda que nos ayuden a no perder el rumbo de nuestra vida. Muchos abogan que la tecnología nos puede deshumanizar por completo u otros como yo estimamos que el problema no está en la tecnología sino en el uso que le demos a ella y en la regulación que la misma tenga dentro de nuestra vida. Pero hay algo que en este momento puede no solo ayudarnos a estar mejor sino a superar esta batalla personal que nos trae el coronavirus.

En el año 1991, los científicos hicieron un descubrimiento, un avance que realmente abrió la puerta a esta conversación. Descubrieron en cada corazón humano alrededor de 40.000 células especializadas configuradas de una manera que crea una red neuronal en el corazón. Son células cerebrales, pero no están en el cerebro, sino en el corazón. Y en realidad se llama "el pequeño cerebro en el corazón". Lo que descubrieron los científicos es que estas células piensan independientemente del cerebro craneal, sienten y recuerdan.

Y lo que eso significa es que cada experiencia que tenemos, incluso esta que estamos atravesando en este momento, la estamos registrando en dos lugares tanto en la mente craneal como en el corazón. Por ello, todo lo que nos pasa lo tenemos que trabajar no sólo con la cabeza sino también con el corazón.

El científico Gregg Braden realizó experimentos en cada cultura a la que fue y en cada grupo de edad les preguntaba a los niños pequeños.: "¿Dónde estás sentado ahora?" "Muéstrame dónde estás sentado", y la gente solía decir: "Estoy sentado aquí", dicen aquí tocándose el pecho. O le preguntas a los indígenas: "¿Dónde vives?" "Bueno, esta es mi casa" y se señalan el pecho. Y casi instintivamente sabemos que el corazón es el asiento de nuestra existencia, es el asiento de nuestro ser, no los ves golpeándose la cabeza o el brazo o algo más. Entonces, hablamos de inteligencia cardíaca, de la capacidad de las neuronas para comunicarnos entre ellas de una manera que sea significativa para todas.

Estas neuronas están vinculadas a una sabiduría, a una inteligencia, que es adecuada para nosotros. La mía es adecuada para mí, la tuya es adecuada para ti. Y cualquier pregunta que le hagas a esta inteligencia, te responderá de una manera que te servirá en ese momento. Nunca te dirá que hagas nada peligroso o algo que pueda lastimar a alguien más. Cuando ralentizas tu respiración, le dice a tu cuerpo que estás a salvo, que estás en un lugar seguro. Y cuando estás y te sientes seguro, es un cambio, es como un desencadenante emocional que libera el rejuvenecimiento en una química curativa en el cuerpo.

En momentos donde el 90 % de la población están confinados en su casa, es el mejor momento para encontrarnos a nosotros mismos y salir adelante. Seguramente lo que vendrá será que tendremos un control masivo sobre nuestros datos biométricos, se nos pedirá un pasaporte sanitario, las cámaras de reconocimiento facial dirán que pensamos y sentimos, pero lo que no podrá solucionarse con la tecnología es en el empoderamiento de nuestro interior. Conectémonos con nuestro corazón porque la respuesta para salvar a la humanidad está en nuestro corazón más el uso de las tecnologías con fines éticos.

*Christian Meniw, es abogado; Embajador por la Paz ONU; profesor de Postgrado Industria 4.0, comercio 2030; Embajador del partido Transhumanista de los Estados Unidos.