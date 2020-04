En Casación desconocen las razones por las que se le otorgó la prisión domiciliaria al exjuez Reynoso

En el programa Día de Miércoles, Borinsky aclaró que el expediente no ha vuelto a la Cámara en revisión todavía.

Por otra parte, aclaró que la acordada para analizar la situación de condenados que está comprendidos en el grupo de riesgo de Coronavirus Covid 19, es para evitar una situación catastrófica que se podría originar con algún contagio.

Detalló que el beneficio comprende a condenados por delitos no violentos, quienes tienen pocos años de pena por cumplir, o próximos a una libertad condicione o pena baja, durante la vigencia de la pandemia y no haya oposición por parte de la víctima, quien será debidamente escuchada en cada caso.

Explicó que la situación debe meritarse con extrema prudencia en los casos grave, porque la resolución excluye a condenados por delitos de violencia de género, contra la vida o contra la libertad.

Resaltó que si el condenado no cumple la prisión domiciliaria, no solo se lo acusaría de esta violación, sino también de no respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Por último, detalló que de los cerca de 14 mil presos federales que hay en el país, serían aproximadamente 1280 los que están dentro del grupo de riesgo de contraer Covid 19.