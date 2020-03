Durante la cuarentena, no se calificará a los alumnos

El ministro de Educación de la Provincia, Matías Cánepa, anunció que, si bien los alumnos siguen recibiendo contenidos en sus casas, no se los calificará. Advirtió que se trata de un programa de acompañamiento escolar y que, consecuentemente, no es la idea transformar a los padres en docentes.

“La idea no es agobiar a las familias sino brindarles aprendizaje online y, en los lugares donde no haya acceso a la red, cuadernillos que se distribuirán dentro de poco”, indicó el funcionario.

Añadió que existen en funcionamiento plataformas nacionales de contenido educativo y que, además, los docentes se están capacitando para aprender a utilizar estas herramientas disponibles.

Reiteró que el programa puesto en práctica a partir de las medidas sanitarias forma parte de un acompañamiento a las trayectorias escolares y, como tal, no serán calificados; este proceso de calificación, señaló Cánepa, se llevará adelante una vez que vuelvan las clases presenciales, aunque se estudia aún el modo de hacerlo.

“La idea es acompañar, ayudar y avanzar lo máximo que se pueda”, sostuvo.

Por otro lado, la forma en la que se recuperarán los contenidos una vez finalizada la contingencia no tampoco está definida, apuntó el Ministro y detalló que este proceso no será potestad de una provincia en particular; se tratará una decisión en el ámbito del Consejo Federal de Educación.

Por otro lado, negó que se esté barajando la posibilidad de suspender las vacaciones de invierno en todo el país y aseguró que, en definitiva, será también esta una decisión del Consejo en cuestión.

Insistió el funcionario en que no se calificará al alumnado durante este periodo extraordinario, dado que “las escuelas son irremplazables, los chicos no tienen la misma disposición al estudio en las casas y no se puede exigir que los padres sean docentes”.

“Lo que hacemos es un acompañamiento, no hay calificación para los alumnos”, finalizó.