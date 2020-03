El Gobierno confirmó que analiza un licenciamiento para los padres

En una conferencia de prensa, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que el Gobierno analiza medidas "complementarias" a la decisión de suspender las clases en todos los niveles hasta el 31 de marzo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de otorgar un licenciamiento a padres que no pueden dejar de trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos, Trotta expresó: "Es uno de los temas que se está analizando". "Por ahora se planteó esta decisión [suspender las clases por dos semanas]". Sin embargo, adelantó: "En los próximos días habrá anuncios complementarios. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo y se ha priorizado el tema de la salud".

En la presentación del Servicio de Educación a Distancia, Trotta ratificó que los docentes deben asistir a las escuelas. "La resolución establece la suspensión de las clases, pero las escuelas están abiertas", dijo.

Según el ministro, "son días importantes" para coordinar "el vínculo con los estudiantes que están en la casa". "Por otro lado, tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación", apuntó.

Desde antes de las 10, y tal como lo anunciara ayer el propio Presidente en la quinta de Olivos, se reunió Fernández con el gabinete económico social para adoptar nuevas medidas para frenar de manera drástica el contagio del coronavirus , que ya tiene 56 infectados en el país. Participaron, además del Presidente, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero ; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca ; y los ministros de Salud, Ginés González García ; Economía, Martín Guzmán ; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas ; Trabajo, Claudio Moroni ; Transporte, Mario Meoni; Agricultura, Luis Basterra ; y Desarrollo Social, Daniel Arroyo . También fueron invitados la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont ; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce .

A último momento se sumaron a la convocatoria Matías Lammens , ministro de Deportes y Turismo, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

En principio, el gabinete económico social tiene previsto definir medidas de restricción al transporte en la zona metropolitana (AMBA), en acuerdo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta . "Con Larreta y Kicillof analizaremos mecanismos que nos permitan disminuir el tránsito en el AMBA", dijo ayer Fernández. Desde el edificio de Parque Patricios afirmaron que esperarán que les comuniquen las decisiones que se tomen en esa reunión para ponerlas en práctica. "En cuanto lo convoquen, Horacio estará en Casa Rosada", afirmaron a LA NACION cerca del jefe de gobierno porteño, que en la noche del domingo compartió con Fernández y Kicillof la conferencia de prensa que siguió a la reunión con funcionarios, sanitaristas e infectólogos.

En cuanto a las medidas, el Presidente adelantó que se piensa en "aliviar" la carga de las pymes y otros sectores perjudicados por el parate económico que significarán dos semanas sin actividad en infinidad de rubros. En una entrevista con Radio 10, incluso, anticipó que se especula con "créditos blandos a tasas muy bajas" para esos sectores. "Queremos evitar que se caigan el consumo y el trabajo", afirmaron anoche a LA NACION muy cerca de Fernández en relación con las medidas en danza.

La directora de Migraciones, Florencia Carignano , afirmó hoy que "la idea del Presidente es que todas las personas que tengan que venir por otro motivo que no sea residir en Argentina no vengan". Y agregó: "Todas las personas que ingresen van a tener que estar en condiciones de salud, sino no van a ser admitidos", según expresó a El Destape radio.

Fuente: La Nación