Dos gremios municipales rechazarán un 8% de aumento

La Asociación de Empleados Municipales de Salta (ADEMUS) y el Sindicato Municipal de Salta (SIMUSA) no aceptarán el 8% de aumento como lo hicieron los docentes provinciales.

El secretario general de la Asociación de Empleados Municipales de Salta (ADEMUS), Cesar Molina, adelantó por Aries que no aceptarán un 8% de aumento como lo hicieron los docentes provinciales, porque el básico de los estatales de la provincia es superior al de los municipales.

“Nosotros no vamos a firmar, el que firme que se haga cargo, pero después que la gente que no se queje que el sueldo no les alcanza”, señaló Molina.

En tanto, el secretario general de SIMUSA, Sergio Rodríguez, también sostuvo que no aceptarán un 8% de aumento porque aplicado al básico de los trabajadores municipales no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

“Si es poco satisfactoria la propuesta que haga la municipalidad no vamos a firmar, no vamos a acompañar cosas que no sean superadores para la gente”, dijo Rodríguez.