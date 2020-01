Nanni critica el ajuste de Alberto Fernández para pagar la deuda

El diputado nacional del interbloque Cambiemos, Miguel Nanni, criticó que para pagar la deuda externa el presidente Alberto Fernández haya realiza un ajuste fiscal que no ha sido bueno.

Por Aries, Nanni habló sobre el proyecto para la reestructuración de la deuda externa que el Gobierno nacional envió al Congreso para tratarlo en sesión extraodinaria que se concretaría la próxima semana.

El legislador nacional resaltó que desde el radicalismo siempre fueron institucionalistas, por lo que nadie los puede acusar de golpistas.

Si bien resaltó que hay una ley de endeudamiento vigente, reconoce que una cosa se plantea este nuevo giro por parte de un gobierno que tiene otra vocación económica.

En este contexto, reconoció que es necesario analizar el pasado y hacerse cargo los dirigentes de las políticas y sus respectivos errores porque de lo contrario es imposible mirar más allá dos minutos hacia adelante.

Sin embargo, consideró que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo nacional es un marco legal, es decir que habla sobre cómo se pagará la deuda externa, pero el asunto que inquiera es “con qué se pagará”.

En este sentido, sostuvo que el gobierno del presidente Alberto Fernández hizo un severo ajuste fiscal que no ha sido bueno y no observa que el mismo se esté reflejando en un desajuste como en el impuesto a las Ganancias o no cargar con IVA a productos de la canasta básica.

Pidió que los presentantes que conformaron Cambiemos no carguen más culpas de las que ya tienen y por ese sentimiento autoricen a que el Gobierno nacional haga cualquier cosa.