Empleados de la Cooperadora volvieron a protestar por la falta de respuesta de las autoridades

Por Aries, Anahí, una de las voceras de los trabajadores, afirmó que viven en la incertidumbre sobre lo que les sucederá porque surgen noticias con declaraciones de funcionarios pero a ellos no se les comunica nada de manera oficial.

Por ejemplo con la Copa de Leche, que aseguraban iba a quedar a cargo del Ministerio de Educación de la Provincia, pero no se les informó nada a través de instrumento legal alguno.

También les habían dicho que no se iban a tocar las fuentes laborales, pero hubo trabajadores a los cuales se los notificó para que desde el lunes ya no asistan a cumplir funciones.

“Estamos en una incertidumbre total. En mi caso, soy planta permanente y aún así no tengo la certeza de qué es lo que sucederá el día de mañana”, aseguró la vocera.

En este escenario es que lamentan que desde el Gobierno provincial se diga una cosa, el Municipio responda otra.

“No se si no habrá comunicación o sucede algo en particular, pero lo cierto es que estamos en el medio con la incertidumbre de no saber qué es lo que sucederá con nosotros”, afirmó la trabajadores de la Cooperadora.