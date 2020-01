Sindicatos afines a Evo Morales propusieron al ex canciller David Choquehuanca como candidato presidencial en Bolivia

Un grupo de dirigentes del “Pacto de Unidad”, conformado por campesinos, colonizadores, cocaleros e indígenas de la Amazonía y llanos, viajará a Buenos Aires para comunicarle su decisión al ex presidente refugiado en Argentina

Un conglomerado de sindicatos campesinos e indígenas leales al ex mandatario boliviano Evo Morales acordó este jueves proponer al ex canciller David Choquehuanca como candidato presidencial, decisión que los dirigentes gremiales comunicarán en persona al ex presidente refugiado en Argentina, informó un líder sindical.

“Ya estamos con un candidato definido (...) es el hermano Choquehuanca como presidente, y como vicepresidente el hermano (y joven líder cocalero) Andrónico Rodríguez”, informó el dirigente de los campesinos de Bolivia CSUTCB, Teodoro Mamani, tras la reunión política.

Choquehuanca, de 58 años, fue el canciller de Morales desde su llegada al poder en 2006 hasta 2017.

El conglomerado de sindicatos, denominado “Pacto de Unidad”, está conformado por campesinos, colonizadores (migrantes internos que cultivan zonas vírgenes), cocaleros e indígenas de la Amazonía y llanos (este).

Mamani anunció que un grupo de dirigentes viajará a Buenos Aires para comunicarle su decisión al ex presidente Morales, quien se encuentra refugiado en esa ciudad argentina desde el 12 de diciembre, tras casi un mes de asilo en México después de su renuncia.

“Es una pequeña comisión que va a viajar a conversar sobre lo que hemos decidido hoy”, detalló. Luego, se espera una proclamación pública de Choquehuanca, agregó.

Morales había anunciado a fines de diciembre que el 19 de enero anunciaría al candidato presidencial, y convocó a los militantes de su partido y a los dirigentes de los sindicatos aliados.

Diferentes encuestas le asignan al partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), una intención de voto del 20,7%, mientras su inmediato escolta, el ex presidente centrista Carlos Mesa, le sigue con 13,8%.

Bolivia irá a las urnas el próximo 3 de mayo y una eventual segunda vuelta está fijada para el 14 de junio.

Fuente: Infobae