El cantante Nahuel Pennisi contrajo matrimonio con Mayra Deleo en una ceremonia religiosa celebrada este sábado en la parroquia San Juan Bosco de San Miguel de Tucumán, según informó Cadena 3.
Un momento emotivo frente al altar
Durante el enlace, presidido por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, Pennisi sorprendió a su esposa al interpretar el "Ave María" frente al altar, un gesto que emocionó a Deleo y a los invitados presentes, mientras que algunas imágenes de la boda comenzaron a circular en redes sociales.
Su historia en Tucumán
La pareja se conoció en 2017 durante una visita laboral del músico a Tucumán —donde ella trabajaba en una productora familiar y lo acompañó en compromisos de prensa—, formó una familia junto a sus dos hijos, Mateo y Alma, y Deleo también se desempeña como su mánager.
“Dónde habitan las raíces” es el nombre que el grupo de Arte Solferino eligió para su primera muestra. La inauguración será en el hotel rural La Casa de los Vientos de la localidad salteña de San Carlos, el sábado 21 del corriente, a partir de las 20.
El fenómeno climático incluye abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento. Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos en los hogares y no cruzar arroyos con correntada.