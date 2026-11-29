La Orquesta Sinfónica de Salta abrió una convocatoria pública para cubrir un cargo de viola de fila, bajo la modalidad de músico sin estabilidad laboral.

El proceso de selección contempla la presentación de antecedentes profesionales y una evaluación musical de los postulantes.

Requisitos para inscribirse

Los interesados tendrán plazo hasta el viernes 4 de diciembre a las 14 horas para presentar la siguiente documentación:

Nota de solicitud de inscripción dirigida al director titular de la Orquesta, Jorge Mario Uribe.

Currículum vitae nominal.

Indicación de la obra solista elegida para interpretar.

Cuándo y dónde será la audición

La prueba musical se realizará el lunes 14 de diciembre, a las 14 horas, en la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, ubicada en Caseros 460.

Los aspirantes deberán interpretar el primer movimiento de un concierto de Carl Stamitz o Franz Anton Hoffmeister, además de fragmentos orquestales de Strauss, Mahler, Beethoven, Shostakovich, Prokofiev y Mozart.

El acompañamiento de piano será opcional y deberá ser gestionado por cada postulante, previa notificación a la organización.

Las partituras están disponibles en el sitio oficial de Cultura de la Provincia: culturasalta.gov.ar.