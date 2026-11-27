Quienes cruzan este viernes la pasarela de avenida Paraguay, junto a barrio Don Emilio, se encuentran con un recorrido diferente: unas 30 obras de 15 artistas transforman el paso peatonal en una galería a cielo abierto.

La intervención se llama “En tránsito (exposición efímera)” y es impulsada por Galería Nómade. En Compartiendo su Mañana, por Aries, Rodrigo Cartes, integrante de su gestión y dirección, explicó que buscan acercar las producciones a personas que habitualmente no visitan galerías o museos.

“No hacemos que la gente vaya a ver el arte, sino que traemos el arte”, resumió. Las obras están instaladas dentro de la pasarela, sujetas a la malla mediante un sistema diseñado para esta exposición.

La selección es de temática libre e incluye distintos estilos, fotografía y arte digital. Participan artistas formados en la Escuela Tomás Cabrera y otros de recorrido autodidacta.

Cartes señaló que la propuesta ya generó sorpresa entre quienes utilizan el puente. “Muchas personas grandes que viven acá en el barrio, al lado de Don Emilio, les gusta mucho que sucedan estas cosas”, contó.

La muestra podrá visitarse hasta alrededor de las 19:30, antes del desmontaje previsto para las 20. La continuidad dependerá de las condiciones del tiempo. También hay un puesto informativo y pequeñas producciones a la venta, como impresiones y stickers.

Esta primera experiencia funciona como prueba piloto. La galería proyecta nuevas ediciones en otros espacios de la ciudad, aunque todavía no tiene un cronograma definido.