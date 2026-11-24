Este martes se cumplen 35 años de la muerte de Freddie Mercury, cantante y compositor de Queen. Según recordó Noticias Argentinas, falleció en su casa de Londres el 24 de noviembre de 1991, un día después de comunicar públicamente que tenía sida.

Nacido como Farrokh Bulsara, se radicó en Inglaterra en 1964. En 1970 formó Queen con Brian May y Roger Taylor; John Deacon se incorporó al año siguiente.

Las canciones y el escenario

Su trayectoria dejó discos como A Night at the Opera, News of the World y The Game, además de canciones como “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love” y “We Are the Champions”.

Uno de sus momentos más recordados fue la presentación de Queen en Live Aid, el 13 de julio de 1985 en Wembley. En unos veinte minutos, la banda protagonizó una actuación que quedó como referencia de su potencia en vivo.

Mercury mantuvo su diagnóstico en privado durante años y continuó trabajando en su música. Murió a los 45 años por una bronconeumonía derivada de complicaciones del sida.