Salta registra 119 muertes por siniestros viales en lo que va de 2026, de las cuales siete corresponden a noviembre. El balance fue informado por Aries por la comisario María Estrada, de Prensa de la Policía de Salta, tras dos hechos fatales ocurridos durante el fin de semana largo.

Uno se produjo el domingo por la madrugada en General Güemes, donde chocaron una motocicleta y un colectivo. En la moto viajaban dos adolescentes de 16 y 17 años, que resultaron heridos.

Murió el adolescente que viajaba como acompañante

Estrada explicó que los dos ocupantes recibieron asistencia médica y que, con el transcurso de las horas, se informó el fallecimiento del joven de 17 años, que viajaba como acompañante.

Las circunstancias de la colisión permanecen bajo investigación. El colectivo era conducido por una mujer mayor de edad.

Un vuelco fatal en la ruta 68

El segundo hecho ocurrió el lunes, alrededor de la 1, sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 168.

Un Renault 19 en el que viajaban dos hombres volcó por causas que se investigan. Según indicó la comisario, el conductor habría perdido el control del vehículo.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron al conductor sin signos vitales. El otro ocupante resultó lesionado.

Detectaron a 94 conductores con alcohol

En el balance de los controles viales, Estrada informó que se fiscalizaron más de 14.500 vehículos y se detectaron 94 conductores en infracción a la Ley de Tolerancia Cero.