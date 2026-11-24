La Policía interrumpió cuatro eventos sin autorización durante el fin de semana en Capital, Embarcación y General Mosconi. Los procedimientos se iniciaron a partir de alertas al 911 y controles preventivos, según informó la fuerza.

Las intervenciones se realizaron en San Cayetano, en Embarcación; Virgen del Rosario y Villa Floresta, en Capital; y un domicilio de General Mosconi. En los lugares se detectaron reuniones numerosas con cobro de entradas y comercialización de bebidas alcohólicas sin las habilitaciones correspondientes.

Una fiesta con mayoría de menores

En General Mosconi, efectivos de la Comisaría 2 intervinieron en una vivienda de avenida Cacianos Casas al 900, donde había aproximadamente 150 personas, en su mayoría menores de edad. Los policías despejaron el lugar y secuestraron bebidas alcohólicas.

A los organizadores se les labraron actas por presuntas infracciones al artículo 124 de la Ley Contravencional provincial, de acuerdo con la información policial.

Las autoridades judiciales de cada jurisdicción dispusieron el cese de las actividades y el despeje de los concurrentes. En los procedimientos colaboró personal de Infantería.