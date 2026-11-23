La diplomacia climática global sufrió un golpe devastador en Turquía. La Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP31) concluyó formalmente en fracaso al ser imposible alcanzar el consenso unánime entre los casi 200 países participantes, sepultando las esperanzas de sellar un pacto histórico sobre la transición energética global. El quiebre se consumó tras 49 horas de deliberaciones fuera de término que extendieron el plenario hasta un límite insostenible, transformando a la reunión en la negociación más larga y maratónica en los anales del multilateralismo ambiental.

La parálisis fue precipitada por una tajante ofensiva del bloque europeo. La Unión Europea —con el respaldo explícito de naciones como España, Francia, Alemania y Panamá— rechazó de plano el borrador del documento final por omitir de forma deliberada toda referencia al abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón. Delegados continentales denunciaron que la propuesta de la presidencia no solo no alcanzaba los estándares mínimos frente a la urgencia de la crisis, sino que corría el riesgo de convertirse en un mecanismo de lavado verde para las potencias petroleras.

En un ambiente dominado por la crispación y el abandono progresivo de delegaciones enteras, las apelaciones dramáticas del secretario general saliente de la ONU, António Guterres —quien había reclamado la extinción de los combustibles fósiles—, resultaron infructuosas. Chris Bowen, titular de las negociaciones, reconoció la imposibilidad de perforar "líneas rojas infranqueables" fijadas tanto por los Estados petroleros como por los bloques más exigentes. Por su parte, la presidencia turca dio por cerrados los esfuerzos de redacción al advertir que no generaría nuevos borradores en un escenario desprovisto de voluntad política.

(Con información de Perfil)