En una jornada electoral que marca un punto de inflexión instituciona en Estados Unidos, el Partido Demócrata selló una victoria aplastante al arrebatar la Cámara de Representantes y consolidar su hegemonía más amplia en 34 años. Tras confirmarse el triunfo del demócrata Chuck Hubbard en Carolina del Norte, la bancada opositora alcanzó el histórico umbral de las 258 bancas —frente a apenas 173 de los republicanos—, desatando una marea azul que evoca la arrolladora victoria de Bill Clinton en 1992 y deja solo cuatro contiendas pendientes que se definirán en diciembre.

El castigo en las urnas refleja el profundo malestar social provocado por la inflación, el descontento ante la escalada militar con Irán y la creciente desconfianza institucional frente al Poder Ejecutivo. Esta ola electoral no solo garantizó la Cámara baja, sino que catapultó a los demócratas a una holgada mayoría de 56 escaños en el Senado. El mapa político norteamericano queda así configurado bajo la tensión de un gobierno severamente dividido, donde la Casa Blanca republicana enfrentará el contrapeso de un Capitolio dominado por la oposición a partir de enero.

Envalentonada por el contundente mandato popular, la futura conducción del Congreso, con Hakeem Jeffries perfilado como el nuevo presidente de la Cámara baja, afila una ambiciosa agenda para los primeros 100 días de gestión. Los demócratas ya alistan votaciones relámpago orientadas a paliar el costo de vida, restituir créditos fiscales clave y revertir los recortes al programa de salud Medicaid. La bancada progresista promete transformar este triunfo en una ofensiva legislativa inmediata sin margen para la pasividad.

Más allá de la producción normativa, la nueva correlación de fuerzas abre una etapa de implacable fiscalización sobre el Poder Ejecutivo. Dispuesto a explotar al máximo sus facultades de citación e investigación, el Capitolio se prepara para escrutar minuciosamente la gestión de Donald Trump y los negocios de su entorno familiar desde su regreso a la presidencia. Los líderes de la bancada tampoco han descartado recurrir a las facultades constitucionales para promover un eventual nuevo juicio político contra el mandatario.

Esta rotunda victoria coloca sobre los hombros demócratas la inmensa responsabilidad de dar respuesta a un electorado impaciente y desencantado. Con las tensiones al rojo vivo y una mayoría legislativa que trasciende las fronteras de sus bastiones tradicionales, la oposición asume el control del Poder Legislativo bajo la máxima urgencia de redefinir el rumbo del país y contener las ambiciones del Ejecutivo en los dos años restantes de mandato.

(Con información de Clarín)