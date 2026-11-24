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La intendenta de General Mosconi, Ana Guerrero Palma, responsabilizó a una finca privada por modificaciones en el escurrimiento del agua que, según afirmó, agravaron la inundación en Coronel Cornejo.

En Pelo & Barba, por Aries, aseguró: “La finca canaliza el agua para que no toque sus campos hacia la ciudad. Esto nosotros lo tenemos expuesto, lo tenemos denunciado y sigue pasando”.

Qué cambios denunció

Guerrero Palma explicó que anteriormente había un cauce dividido en dos que desembocaba en la quebrada de Galarza. Según su relato, la finca lo unificó y el agua comenzó a dirigirse hacia la localidad.

La intendenta sostuvo que esa intervención incrementó la cantidad de agua que llegó a los sectores afectados. Aclaró que, aun sin esa modificación, podría haberse producido algún ingreso de agua por la intensidad de la lluvia, pero consideró que habría sido menor.

Reclamos ante Recursos Hídricos

La jefa comunal precisó que el municipio realizó presentaciones administrativas ante Recursos Hídricos de la Provincia y solicitó una nueva intervención tras el temporal.

También afirmó que la finca les impide ingresar con el argumento de que el municipio no tiene poder de policía para controlarla.

Según relató, el problema ya había ocurrido el año pasado. En aquella oportunidad se realizaron trabajos para ordenar el escurrimiento y las lluvias posteriores no provocaron inconvenientes, pero ahora volvió a registrarse una situación similar.

Guerrero Palma indicó que tomó imágenes de los lugares donde, según denunció, se desviaba el agua. Al momento de la entrevista esperaba la llegada de personal de Recursos Hídricos.