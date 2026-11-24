El Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle registró a 221 personas en Salta durante 2025. Los resultados forman parte del informe de Capital Humano oficializado este martes en el Boletín Oficial.

De ese total, 217 fueron localizadas en espacios públicos y cuatro en dispositivos de alojamiento. El registro observacional identificó a 175 varones, 45 mujeres y una persona cuyo sexo no pudo determinarse mediante esa observación.

Adolescentes y adultos mayores entre las personas relevadas

La clasificación por edades estimadas incluyó a tres adolescentes de entre 13 y 17 años y 13 personas de 65 años o más.

El grupo más numeroso fue el de 30 a 45 años, con 81 personas, seguido por el de 46 a 64 años, con 80. Otras 44 tenían entre 18 y 29 años.

Documentación y permanencia en la calle

En Salta, 158 personas aceptaron responder la entrevista, aunque no todas contestaron cada pregunta.

Sobre documentación, hubo 156 respuestas: 85 personas manifestaron no tener ningún documento de identidad, 60 dijeron que sí y 11 quedaron en la categoría “no sabe/no contesta”.

De las 150 respuestas sobre tiempo en situación de calle, 75 señalaron más de dos años y otras 40, entre uno y dos años. Además, 130 de los 158 entrevistados indicaron haber realizado alguna actividad para conseguir dinero durante el último mes.

Qué alcance tiene la cifra

El informe aclara que los operativos se concentraron en áreas seleccionadas por cada jurisdicción. Por eso, las 221 personas registradas no deben interpretarse como el total actual de personas en situación de calle en la provincia.

Los datos corresponden a 2025 y describen a quienes fueron efectivamente relevados. El documento integra información de 19 jurisdicciones, con un total de 9.421 personas registradas.