A pedido de la fiscal federal subrogante Paula Gallo, del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, declaró ayer la legalidad de la detención y dictó la prisión preventiva de una mujer de 23 años que el sábado pasado fue interceptada en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de Salta, cuando intentaba abordar un vuelo con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, con más de un kilo de cocaína en cápsulas que había ingerido o llevaba escondidas en su cuerpo.

Durante la audiencia de formalización, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la joven, de nacionalidad boliviana, se había presentado en el aeropuerto para tomar un vuelo nocturno de la empresa JetSmart. En la zona de preembarque, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advirtió que la pasajera, que llevaba una mochila, se mostraba nerviosa.

Al ser consultada por los agentes, manifestó que tenía miedo de pasar por el escáner corporal y que se encontraba enferma, con dolores estomacales. Ante las preguntas, reconoció que transportaba cápsulas de cocaína ocultas en su corpiño. Posteriormente, durante una requisa realizada con autorización judicial, se constató la presencia de la droga en esa prenda.

Si bien en un primer momento sostuvo que no llevaba más estupefacientes, luego admitió que también había ingerido otras cápsulas. Frente a esta situación, se activó el protocolo sanitario correspondiente, que permitió la evacuación de la droga tanto en el aeropuerto como en el hospital Papa Francisco, ubicado en la zona y al que fue trasladada.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 103 cápsulas que contenían un total de 1,189 kilos de cocaína. También se incautaron el teléfono celular de la mujer, una cédula de identidad chilena a su nombre y un pasaje de ómnibus correspondiente a un trayecto entre Santa Cruz de la Sierra y Yacuiba, en Bolivia.

El ingreso al país y la prisión preventiva

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía, la mujer había ingresado a la Argentina durante la mañana del mismo sábado a través del paso fronterizo habilitado en Salvador Mazza, en el límite con Bolivia.

Desde esa localidad, tomó un colectivo hacia la ciudad de Salta, donde tenía previsto abordar el vuelo con destino al aeropuerto de Ezeiza durante la noche.

Sobre la base de las evidencias reunidas, la fiscal Gallo formalizó la imputación por el delito de transporte de estupefacientes y solicitó autorización para avanzar con peritajes sobre la droga y otros elementos secuestrados. También requirió que se le impusiera la prisión preventiva.

Para fundamentar el pedido, la representante del MPF señaló la falta de arraigo de la imputada, quien al momento de su detención manifestó que provenía de Bolivia y que no tenía familiares en la Argentina. Asimismo, sostuvo que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También destacó la gravedad del hecho y la logística utilizada para el traslado de la droga, aspectos que continúan bajo investigación.

Durante la audiencia, la mujer se abstuvo de declarar y su defensa no formuló objeciones a los planteos del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, el juez Anzorreguy declaró la legalidad de la detención, tuvo por formalizada la investigación penal y dispuso la prisión preventiva de la imputada.