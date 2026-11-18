La Justicia dictó prisión preventiva para un hombre de 28 años acusado del femicidio de una mujer de 39 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de calle Junín al 100, en la ciudad de Salta. El sospechoso había sido detenido el domingo en la localidad de La Merced.

La medida fue dispuesta por la jueza del distrito Centro, Silvia García Tabera, durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. El hombre fue imputado como presunto autor del delito de homicidio agravado por el contexto de violencia de género.

La magistrada hizo lugar al pedido de la Fiscalía al considerar los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, luego de controlar la legalidad del procedimiento y escuchar los argumentos de las partes.

La investigación comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando se tomó conocimiento del hallazgo de la mujer sin vida en el interior de una vivienda ubicada en calle Junín al 100. A partir de las tareas realizadas, la Fiscalía sostiene como hipótesis que el acusado habría provocado su muerte de manera violenta.

El domingo siguiente, personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales logró detener al sospechoso en La Merced.

En la audiencia intervino la auxiliar fiscal Florencia Díaz Galdeano, bajo las directivas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, en representación del Ministerio Público Fiscal.