Los vecinos de Rivadavia Banda Sur elegirán cinco convencionales municipales titulares y cinco suplentes el domingo 16 de mayo de 2027. Los integrantes de la convención tendrán a su cargo la redacción y sanción de la Carta Orgánica Municipal, el documento que establecerá cómo se organiza el gobierno local.

La convocatoria quedó incorporada en el artículo 5 del Decreto 762/2026. El Concejo Deliberante había solicitado que la elección de convencionales se realizara junto con los comicios generales provinciales.

Qué más se votará en el municipio

Ese día, Rivadavia Banda Sur también elegirá intendente, cinco concejales titulares y cinco suplentes. Sus electores votarán, además, para gobernador y vicegobernador y para cubrir la banca del departamento Rivadavia en el Senado provincial.