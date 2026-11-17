La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) homologó el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de Rivadavia Banda Sur. La medida, publicada este martes 17 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación, habilita al municipio a emitir la Licencia Nacional de Conducir desde su propio centro.

Qué habilitó la Nación

La Disposición 383/2026 certificó al centro municipal como Tipo A (avanzado) y autorizó la emisión del certificado correspondiente. La Provincia había solicitado esa homologación en el marco de un convenio con la ANSV que contempla licencias profesionales para el transporte interjurisdiccional de pasajeros y cargas.

Qué falta saber para hacer el trámite

En septiembre, el Gobierno de Salta había informado que Rivadavia Banda Sur esperaba la homologación nacional. La disposición completa ese paso. Quedan por confirmar la fecha de inicio de la atención, el domicilio del centro y la modalidad para solicitar turnos.