Trump exigió contención migratoria bajo la amenaza de duplicar aranceles

El detonante de la advertencia fue la movilización de más de mil personas que partieron desde Tapachula con la expectativa de cruzar hacia territorio estadounidense tras los recientes comicios de mitad de mandato.

Con un tono inflexible y sin margen para la negociación, la administración republicana advirtió que el incumplimiento de este freno migratorio derivará en un castigo comercial directo que duplicará los aranceles vigentes.

Mientras tanto, en un escenario regional completamente diferenciado, la diplomacia mexicana optó por desviar el foco hacia los foros internacionales enarbolando los principios de soberanía y cooperación pacífica.

Durante su participación en la Cumbre Iberoamericana en Madrid, el canciller Roberto Velasco ratificó el rechazo histórico del país al embargo económico contra Cuba, priorizando el diálogo multilateral y la integración cultural iberoamericana por encima de las tensiones bilaterales con su principal socio comercial.

(Con información de Ámbito)