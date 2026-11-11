Malvinas: el Tribunal del Mar puso fecha para resolver el reclamo argentino

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunció que el próximo sábado 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para suspender el proyecto petrolero británico Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La fecha fue confirmada por el presidente del tribunal, Maurice Kamga, al finalizar la segunda y última jornada de audiencias celebradas en Hamburgo, Alemania. De esta manera, los jueces tendrán 17 días para deliberar sobre la presentación argentina, que incluyó un alegato oral durante la jornada.

La resolución determinará si corresponde adoptar medidas cautelares mientras continúa la controversia. El tribunal no tiene un plazo establecido para pronunciarse sobre este tipo de solicitudes. Como antecedente, en el caso de la Fragata Libertad, la decisión se conoció aproximadamente tres semanas después.

Durante su exposición final, la delegación argentina insistió en la necesidad de frenar las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion y presentó cuatro pedidos concretos ante los magistrados.

En primer lugar, solicitó que se impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la zona. También pidió que se prohíba utilizar la información obtenida durante las tareas de exploración de recursos naturales.

Además, reclamó que se permita la participación de la Argentina en las acciones destinadas a proteger el medio marino en disputa y que se ordene al Reino Unido abstenerse de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar el conflicto.