El Gobierno repudió que Irán declare "terroristas" a la Armada y a la Fuerza Aérea
La represalia del régimen persa responde a la decisión de la administración de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria y a la Fuerza Quds en los registros antiterroristas nacionales, tensando aún más el vínculo bilateral.
Desde el Palacio San Martín defendieron el rol constitucional de las fuerzas armadas nacionales, subrayando que su accionar se rige estrictamente por el derecho internacional y la soberanía de los Estados democráticos.
En el mismo pronunciamiento, el Ejecutivo cuestionó la falta histórica de cooperación judicial por parte de la República Islámica y ratificó su compromiso inclaudicable con la memoria de las víctimas del terrorismo internacional.
Con este cruce, que se suma a la reciente expulsión de diplomáticos y a medidas similares aplicadas por Teherán contra el Reino Unido, la relación entre ambos países alcanza un nuevo piso de tensión geopolítica.