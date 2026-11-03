Elegir para continuar

Pero hoy quiero detenerme en algo que también es importante.

Las oportunidades no aparecen por generación espontánea.

Detrás de una inversión, de una obra que se termina o de una actividad productiva que crece, hay decisiones. Hay prioridades, recursos y responsabilidades asumidas. Y muchas veces hay decisiones difíciles, de esas que resultan más fáciles de postergar que de llevar adelante.

Por eso, cuando hablamos del futuro de Salta, también tenemos que mirar cómo llegamos hasta acá.

Durante la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, Salta atravesó dificultades económicas, restricciones presupuestarias y cambios importantes en su relación con el Gobierno nacional.

En ese contexto, el Gobierno provincial tomó decisiones sobre qué compromisos sostener y dónde concentrar sus recursos. Cuando la Nación dejó de financiar compromisos educativos, Salta decidió sostener parte de ellos con recursos propios. Se mantuvo a la educación entre las prioridades presupuestarias y se pusieron en marcha herramientas para acompañar las trayectorias escolares y detectar a tiempo a los estudiantes en riesgo de abandonar.

También hubo una definición sobre cómo relacionarse con la Nación: defender los intereses de Salta y reclamar un lugar en las decisiones que afectan su futuro. La discusión sobre la recuperación y el desarrollo de los ramales ferroviarios que atraviesan la provincia es un ejemplo. No se trata solamente de vías y trenes, sino de infraestructura estratégica para conectar regiones, reducir costos logísticos y ampliar las oportunidades de producción y trabajo. Y de entender que Salta necesita participar en las decisiones sobre obras que pueden condicionar su desarrollo durante décadas.

Son ejemplos de algo que a veces perdemos de vista: gobernar no consiste solamente en anunciar lo que se quiere hacer. También implica decidir qué se sostiene cuando las circunstancias se vuelven difíciles y cómo defender los intereses de la provincia.

Y acá aparece una cuestión que merece una reflexión.

Los tiempos de una provincia no son los tiempos de una elección.

Una escuela no mejora sus aprendizajes de un año para otro. Una obra de infraestructura necesita planificación y años de ejecución. Formar a un joven para incorporarse a una actividad productiva requiere un esfuerzo que empieza mucho antes de su primer empleo.

Sin embargo, muchas veces discutimos el futuro como si todo pudiera comenzar de cero cada cuatro años.

Como si cada cambio de etapa obligara a dejar atrás lo construido. Como si las decisiones que necesitan diez años para mostrar sus resultados pudieran evaluarse solamente por lo que ocurrió en los últimos meses.

Por eso, hablar de continuidad no debería significar simplemente conservar lo que existe.

Continuar no es hacer siempre lo mismo. Es sostener un rumbo, medir sus resultados y tener la capacidad de corregir sin destruir lo construido.

Y eso es especialmente importante cuando hablamos de educación.

Pensemos en un chico que hoy está comenzando la secundaria.

Para que dentro de cinco años pueda egresar con buenos aprendizajes, necesita mucho más que una decisión tomada este año. Necesita docentes preparados, acompañamiento, infraestructura y políticas educativas que funcionen durante toda su trayectoria.

Y si después quiere seguir estudiando o prepararse para trabajar en alguna de las actividades que están creciendo en Salta, necesita que esas oportunidades también estén disponibles.

Ese recorrido no puede depender de que cada año volvamos a discutir desde cero lo que ya sabemos que es necesario.

Pero tampoco significa que debamos conformarnos con lo alcanzado.

Hay problemas educativos que todavía no resolvimos. Hay aprendizajes que mejorar, desigualdades que reducir y escuelas que necesitan nuevas respuestas. Reconocer esos desafíos no debilita la necesidad de sostener las políticas que funcionan. Al contrario: permite saber qué debemos conservar y qué tenemos que transformar.

Porque la continuidad tiene sentido cuando sirve para construir una etapa mejor, no cuando se convierte en una excusa para repetir lo mismo.

Salta tiene oportunidades productivas que requieren planificación, infraestructura y formación. Y tiene una generación de jóvenes que necesita que esas oportunidades se traduzcan en posibilidades concretas para su futuro.

Por eso, cuando pensamos en los próximos años, la discusión no puede limitarse a qué cosas nuevas queremos comenzar.

También tenemos que preguntarnos qué esfuerzos necesitan consolidarse, qué compromisos debemos sostener y qué cambios hacen falta para avanzar.

Elegir para continuar no debería significar elegir para quedarse donde estamos. Debería significar reconocer lo construido, corregir lo que haga falta y asumir la responsabilidad de llevarlo más lejos.