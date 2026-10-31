Presupuesto 2027: Salta garantiza un piso de coparticipación para los municipios

El Gobierno de Salta ratificó que los municipios cuentan con un piso de coparticipación asegurado, calculado sobre febrero de 2026, mientras avanza la elaboración del Presupuesto provincial 2027.

El compromiso fue destacado por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, durante la cuarta reunión regional con intendentes y legisladores de Capital y General Güemes.

Fondos municipales en un contexto de crisis

La decisión busca dar previsibilidad a las administraciones municipales en un escenario económico que el propio Gobierno provincial reconoce como complejo.

Camacho sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas permitió mantener obras y acompañar a los municipios, pese a las dificultades económicas nacionales.

Sin embargo, el comunicado oficial no precisa si el piso de coparticipación tendrá actualizaciones durante 2027, ni detalla los montos que recibirá cada municipio.

La Provincia advierte por el cierre de empresas

Durante el encuentro, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, también se refirió al impacto de la situación económica nacional sobre la actividad productiva.

El funcionario mencionó la pérdida de empleos y el cierre de empresas como parte de un escenario que exige fortalecer sectores como el turismo, la construcción y el comercio.

En ese contexto, el Gobierno provincial continúa definiendo las prioridades presupuestarias junto con intendentes y legisladores de distintas regiones.