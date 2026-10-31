Halloween en Salta: el Parque Sur tendrá una fiesta gratuita con juegos, disfraces y premios

La celebración será este sábado, de 17 a 21:30, con espectáculos, concursos y actividades para toda la familia. La entrada es libre y gratuita.
Salta31/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Parque Sur de Salta se prepara para celebrar Halloween este sábado 31 de octubre, con una tarde de juegos, música, disfraces y espectáculos destinada a niños y familias.

La actividad, denominada “Halloween, dulce o truco”, comenzará a las 17 y se extenderá hasta las 21:30, con entrada libre y gratuita.

Magia, duendes y concursos de disfraces

La jornada contará con la participación de la animadora Flor, el Mago Deka y Fabio Pérez Paz, creador de El Duende Amigo, quien acercará al público las historias y personajes de las leyendas del norte argentino.

También habrá música, juegos, personajes, desfiles de disfraces, concursos, premios y distintas sorpresas para los más pequeños.

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Disfraces hechos en casa

Bajo la consigna “No lo compres, invéntalo”, los organizadores invitan a las familias a crear sus propios disfraces utilizando materiales reciclados y elementos disponibles en casa.

La propuesta busca incentivar la creatividad y permitir que los chicos participen de la celebración sin necesidad de comprar un disfraz.

El encuentro es organizado por la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario de la Provincia, con el objetivo de ofrecer una alternativa recreativa gratuita en un espacio público de la ciudad.

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