Ante la llegada de las lluvias, limpian un canal clave para 100 mil familias de Salta

La Municipalidad de Salta avanza con la limpieza y profundización del canal Velarde, en la zona sudeste de la ciudad, como parte de las tareas preventivas ante la llegada de la temporada de lluvias.

Según las estimaciones oficiales, los trabajos beneficiarán a alrededor de 100 mil familias y buscan reducir el riesgo de anegamientos durante las precipitaciones intensas.

En qué sectores se realizan los trabajos

Las tareas se desarrollan desde avenida Discépolo hasta sectores posteriores a avenida Ragone, abarcando las zonas de Villa del Sol y ampliación San Francisco Solano.

El subsecretario de Mantenimiento Urbano, Alfredo Vorano, explicó que el canal Velarde es de tierra y no cuenta con revestimiento, lo que permite realizar trabajos de limpieza y profundización.

El funcionario indicó que el desagüe desemboca directamente en el río Arenales y que las intervenciones permitirán mejorar la circulación del agua.

Prevención ante posibles lluvias intensas

Desde el municipio señalaron que las tareas forman parte de una planificación anual de mantenimiento de canales y desagües pluviales.

Las intervenciones también se enmarcan en las medidas preventivas ante la posible llegada del fenómeno conocido como “Súper Niño”, que podría generar episodios de precipitaciones intensas.

“Estos trabajos se van a seguir realizando en distintos canales, tratando de evitar que se produzcan anegamientos en diferentes zonas de la ciudad”, sostuvo Vorano.

Piden a los vecinos no arrojar basura

El funcionario advirtió que entre los residuos encontrados en los canales aparecen colchones y otros elementos que obstruyen el escurrimiento del agua.

Por ese motivo, solicitó la colaboración de los vecinos para mantener limpios estos espacios y evitar problemas durante las lluvias.