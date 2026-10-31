Halloween en Salta: el Teleférico San Bernardo ofrece viajes gratis para niños de hasta 12 años

El Teleférico San Bernardo se suma a los festejos de Halloween con una propuesta especial para las familias salteñas: este sábado 31 de octubre, los niños de hasta 12 años inclusive podrán viajar gratis.

El beneficio estará disponible durante toda la jornada, en el horario habitual del servicio, de 9:30 a 19:30.

Maquillaje artístico para los chicos

Además de los paseos gratuitos, desde las 15 horas habrá una maquilladora artística en la cima del cerro San Bernardo, que realizará pintacaritas para los más pequeños.

La actividad busca ofrecer una alternativa recreativa para disfrutar Halloween en familia, combinando el paseo en teleférico con propuestas de entretenimiento.

¿Los adultos también viajan gratis?

Desde la organización aclararon que la gratuidad alcanza únicamente a los niños de hasta 12 años.

Los adultos acompañantes y el resto del público deberán abonar las tarifas habituales, ya que el servicio funcionará con normalidad durante toda la jornada.