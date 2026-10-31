Trenes, rutas y un puerto seco: el plan que impulsa Salta para abaratar la producción

El Gobierno provincial volvió a plantear la necesidad de fortalecer los ramales ferroviarios C14 y C15 para reducir los costos del transporte y mejorar la competitividad de la producción salteña.

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, participó de una reunión multisectorial en Joaquín V. González, donde se analizaron las necesidades de infraestructura y las oportunidades de desarrollo para los departamentos de Anta, San Martín, Rivadavia y Orán.

Ferrocarriles, rutas y un puerto seco

Durante el encuentro, Lupión destacó la importancia del Corredor Bioceánico de Capricornio, que permitiría conectar la producción regional con los puertos del Atlántico y del Pacífico.

Entre las prioridades mencionó las inversiones en rutas nacionales y provinciales, el fortalecimiento de los ramales C14 y C15 y la posibilidad de desarrollar un puerto seco regional.

El objetivo es reducir los gastos logísticos y facilitar la comercialización de productos salteños hacia Brasil, Paraguay y Chile.

Industrializar la producción en origen

El ministro también planteó la necesidad de agregar valor a las materias primas antes de comercializarlas.

Como ejemplo, mencionó el potencial del maíz para producir bioetanol y aprovechar la burlanda, un subproducto utilizado en la alimentación del ganado.

La propuesta apunta a atraer inversiones, generar empleo y desarrollar nuevas actividades industriales en el norte provincial.

El estado de las rutas, otra preocupación

Durante la reunión también se abordó la transitabilidad de los caminos provinciales durante la temporada de lluvias.

Lupión señaló la importancia de trabajar con productores y entidades rurales para establecer acuerdos que permitan preservar las rutas y mejorar su mantenimiento.

El encuentro formó parte de los preparativos del VIII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio, previsto del 23 al 26 de noviembre en Antofagasta y Mejillones, Chile.