Se confirmó que el cuerpo es de Isabel e imputaron a su pareja y una “complice”

La Fiscalía confirmó que el cuerpo hallado el lunes en el río Juramento, en Joaquín V. González, es el de Isabel Verónica Galbán, la mujer de 40 años que estaba desaparecida desde el jueves 22 de octubre. Si bien se había advertido que el cuerpo estaba en estado de descomposición, se pudo identificar a la mujer que estuvo desaparecida por cuatro días mediante huellas dactilares.

La fiscal además imputó a la pareja de Isabel y a una mujer de su entorno. Pidió que continúen detenidos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, imputó al hombre como presunto autor de femicidio: homicidio calificado y a la mujer como presunta autora de encubrimiento.

Durante la audiencia de imputación, ambos se abstuvieron de declarar. La fiscal solicitó que permanezcan detenidos mientras se cumplen distintas medidas dispuestas por la fiscal.

Varios días

García Pisacic precisó que, tras el hallazgo en el camping Laguna Blanca, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde se realizó la autopsia. Debido al avanzado estado de descomposición, y para determinar la causa y la fecha del fallecimiento se tuvieron que solicitar estudios complementarios, como anatomopatología y toxicológico.

Sobre la identificación, la fiscal explicó que se hizo el procedimiento de reconocimiento con los familiares y que el cotejo de huellas dactilares confirmó que el cuerpo corresponde a la mujer que era intensamente buscada.

A su vez Pisacic pidió prudencia en el tratamiento y la difusión de la información y aseguró que la investigación sigue abierta.

Isabel se ausentó de su casa, en barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González el jueves 22 de octubre. Durante esos días, familiares habían denunciado demoras en el inicio de la búsqueda por falta de combustible en los móviles policiales. Aunque fuentes policiales indicaron que se había diagramado una estrategia de rastrillaje. Cuatro días después su cuerpo fue encontrado a 4 kilómetros de Joaquín V. González, en el río Juramento.