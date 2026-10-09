Consejo de la Magistratura: una abogada salteña competirá por primera vez por un lugar

La abogada previsional Julia Toyos será candidata en las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, que se realizarán el próximo 20 de octubre para definir la representación de la abogacía.

Durante su columna en Pelo & Barba por Aries, Toyos explicó que para votar se requiere matrícula federal y estimó que existen alrededor de 180 mil abogados habilitados en todo el país, con cerca de 3.000 en Salta.

La letrada destacó especialmente la participación salteña. “Es la primera vez que va a haber un abogado por Salta, desde que se creó el Consejo de la Magistratura”, sostuvo, y planteó que la representación del interior suele quedar relegada frente al peso de Capital Federal.

Toyos integra el espacio Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que reúne a colegios y dirigentes del interior del país. Entre sus propuestas mencionó la creación de canales directos entre el Consejo y los abogados, un observatorio de honorarios, mejoras tecnológicas en los tribunales y reglas para incorporar herramientas de inteligencia artificial.

También cuestionó el bajo nivel de participación en estas elecciones y señaló que en la última convocatoria no habría votado ni el 20% del padrón, según recordó. En Salta se habilitarán lugares de votación en Capital, Tartagal y Orán.