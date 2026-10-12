En comisarías se muere el doble que en cárceles, advierte el Comité contra la Tortura

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó el 7 y 8 de octubre su Primer Informe de Integración, que abarca el período de enero de 2022 a diciembre de 2024. El dato central que dejó es que en Argentina murió una persona encarcelada cada dieciséis horas durante esos tres años. En ese marco se advirtió además que la tasa de mortalidad en establecimientos policiales duplica la del ámbito penitenciario.

Entre otras conclusiones, el Informe de Integración deja en claro el problema de la falta de registros más completos.

Salta: 25 muertes, seis de ellas en comisarías

En la provincia, el organismo contabilizó 25 muertes de personas bajo custodia del Estado: 13 en 2022, siete en 2023 y cinco en 2024, con tasas de 2,7; 1,6 y 1,1 por cada mil personas privadas de libertad. El CNPT aclara que se trata de “datos provisorios”.

Del total, 19 ocurrieron en cárceles y seis en comisarías. De las ocurridas en las cárceles, nueve muertes se registraron como “enfermedades”, cuatro por causas externas y seis por causas “desconocidas”. En estos últimos casos, el informe señala que “no se cuenta con la información mínima que permitiría clasificar el deceso”.

Mientras que, en las comisarías, se registraron en promedio, dos por año. De las seis ocurridas en tres años, cuatro se atribuyeron a enfermedades y dos a causas externas.

En el país

A nivel nacional, el CNPT registró al menos 1.716 muertes: 539 en 2022, 514 en 2023 y 663 en 2024. Un promedio de una muerte cada 16 horas durante tres años.

El Comité aclaró que “muchas de estas muertes no pueden ser comprendidas como hechos aislados o meramente contingentes”, y cuestionó “la dependencia acrítica de la versión proporcionada por las fuerzas de seguridad”.

El problema de los datos

Incluso, el organismo pidió leer las preocupantes cifras como “un piso mínimo”.

El comisionado Gustavo Palmieri alertó sobre las dificultades para acceder a la información y las deficiencias en las investigaciones judiciales. El informe deja en claro que aún queda mucho por hacer en la calificación de las muertes. El presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, subrayó la importancia de contar con información precisa para desarrollar políticas de prevención.

Un ejemplo de dicha falta de precisión es que el informe menciona muertes por golpes que “tuvieron lugar en los servicios penitenciarios de Salta y Córdoba en 2024, durante peleas entre detenidos”, sin precisar cuántas corresponden a cada provincia.