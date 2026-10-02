Villarruel advirtió que la inteligencia artificial plantea una “encrucijada humana”

Victoria Villarruel advirtió sobre las consecuencias que puede generar el avance de la inteligencia artificial sobre el trabajo, el Estado y las democracias, y reclamó que la incorporación de nuevas tecnologías tenga como eje central a las personas.

“El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana”, afirmó durante su intervención en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, realizado en Madrid.

La vicepresidenta planteó que la innovación tecnológica no puede evaluarse únicamente a partir de su capacidad para aumentar la productividad o hacer más eficientes distintos procesos. “No habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica”, sostuvo.

Villarruel vinculó además ese planteo con la necesidad de preservar el empleo frente a la transformación que generan la automatización y la inteligencia artificial. En ese sentido, aseguró que “el desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica”.

Durante la misma exposición, la titular del Senado reclamó políticas públicas para acompañar a pequeñas y medianas empresas frente a la reconversión tecnológica y advirtió que, sin intervención estatal, podría profundizarse la desigualdad en el acceso a los beneficios derivados de la digitalización.

El mensaje de Villarruel puso así el foco en uno de los principales debates que atraviesa actualmente a gobiernos, empresas y trabajadores: cómo incorporar inteligencia artificial sin que la innovación tecnológica termine ampliando las desigualdades o desplazando al empleo como elemento central del desarrollo económico y social.