La causa por el préstamo del FMI durante la gestión macrista llega a la Cámara de Casación

El fantasma judicial del mayor endeudamiento externo de la historia argentina vuelve a tomar impulso en los pasillos de Comodoro Py. La causa que investiga las presuntas irregularidades en la negociación, contratación y posterior ejecución del préstamo stand-by por 57.100 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional durante la administración de Mauricio Macri ingresó formalmente a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ahora será tarea de los magistrados Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos determinar la admisibilidad de la queja presentada por el ministerio público fiscal, luego de que las instancias anteriores frenaran la posibilidad de continuar revisando un expediente que acumula más de cinco años de peritajes, informes técnicos y cruces jurídicos.

El centro de la controversia, que salpicó en su momento a figuras clave de aquella arquitectura económica como el expresidente, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, orbita en torno a supuestos incumplimientos procedimentales en la génesis del acuerdo —tales como la ausencia de decretos específicos, la falta de dictámenes del Banco Central o la alteración de competencias ministeriales—, así como al destino final de las divisas y su trazabilidad.

Si bien en febrero pasado la jueza federal María Eugenia Capuchetti decretó el archivo de las actuaciones por entender que los hechos no configuraban delitos penales, y la Cámara Federal ratificó ese criterio al sostener que el pacto se gestó en un contexto de extrema urgencia financiera, la fiscalía insiste en que quedan medidas pendientes de relevancia institucional.

Con el recurso en queja ya radicado ante el máximo tribunal penal, la Justicia se apronta a decidir si el expediente recobra vida jurídica o si se sella definitivamente uno de los capítulos más debatidos de la economía política contemporánea.

(Con información de Infobae)