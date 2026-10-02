García Cuerva advirtió que el Papa hallará una Argentina en crisis y marcada por la pobreza

El panorama que recibirá al Papa Francisco en su anhelado viaje al país no estará exento de asperezas ni de dolor social. Lejos de maquillar la realidad, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el Pontífice se encontrará con una Argentina profundamente herida por la crisis económica y una persistente polarización que lacera las entrañas del pueblo.

Durante una reciente entrevista, el referente eclesiástico prefirió despojar al término "grieta" de su tinte meramente político para definirla como una auténtica herida abierta, donde la intolerancia y la descalificación cotidiana continúan socavando los lazos de fraternidad que deberían sostener a la comunidad en los momentos más complejos.

Para el arzobispo, el dolor más urgente radica en el flagelo de la pobreza estructural, un flagelo que castiga desde hace demasiado tiempo a una porción alarmante de argentinos y que pone en evidencia la urgencia de tender puentes colectivos. Sin embargo, en medio de este escenario sombrío que evoca sus enérgicas advertencias pronunciadas durante el pasado Tedeum ante la cúpula gubernamental —donde ya había fustigado el individualismo cruel del "sálvese quien pueda"—, García Cuerva rescató la contracara luminosa de la sociedad.

Destacó que el Papa también vislumbrará a una nación de trabajadores infatigables que se levantan cada mañana apostando al sacrificio y a la familia, negándose rotundamente a bajar los brazos frente a la adversidad. Con la expectativa de una masiva peregrinación que congregará a un millón de almas hacia la Basílica de Luján, la visita papal se perfila no solo como una deuda histórica saldada con la región, sino como un llamado ineludible al diálogo, la escucha y la reconciliación nacional.

(Con información de La Nación)