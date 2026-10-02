Retiraron dos camionetas con residuos de los bajo puentes del canal de calle Esteco

Dos camionetas con residuos fueron retiradas durante un operativo de limpieza realizado en los bajo puentes que atraviesan el canal de calle Esteco, en la ciudad de Salta.

Las tareas comenzaron en el sector de las calles Tucumán y Jujuy y continuaron por distintos puntos hasta llegar a Esteco y Tedín. El procedimiento estuvo a cargo de la Patrulla Ambiental, con participación de personal de la Comisaría 2ª y del área de Servicios Tercerizados.

Entre los elementos acumulados en estos sectores encontraron colchones, residuos domiciliarios, maderas y materiales textiles, principalmente ropa en desuso.

Durante el operativo también intervino personal policial, que identificó y detuvo a personas que se encontraban en el lugar. Según la información difundida, se les secuestraron armas blancas.

Las actuaciones vinculadas con esas detenciones quedaron a cargo de la Policía de Salta.

Desde el municipio indicaron que continuarán las tareas de limpieza y mantenimiento en estos sectores, junto con acciones coordinadas con las fuerzas de seguridad.