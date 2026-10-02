Representantes de la Justicia de todo el país se reunieron y renovaron autoridades

Representantes de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunieron este jueves en Salta para analizar la situación de las distintas jurisdicciones y avanzar en la renovación de autoridades.

El encuentro correspondió a la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS) y estuvo encabezado por su presidenta, la jueza chaqueña Emilia María Valle; la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; y el vicepresidente del tribunal salteño, Fabián Vittar.

Durante la jornada se presentaron informes sobre la situación institucional de cada jurisdicción. También María del Carmen Battaini, presidenta del Instituto de Capacitación Judicial REFLEJAR, expuso sobre la actividad de ese organismo.

Uno de los puntos de la reunión fue la elección de autoridades del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia (IFITEJ). Mario Adaro, de Mendoza, fue reelecto como presidente, mientras que José Sappa, de La Pampa, asumió como vicepresidente primero y Fabiana Gómez, de Catamarca, como vicepresidenta segunda. El chaqueño Víctor del Río fue designado secretario.

En ese esquema, Teresa Ovejero fue ratificada como vocal del IFITEJ.

También se informó la nueva conformación de autoridades de la región NOA, que tendrá como presidenta a Eleonora Rodríguez Campos, de Tucumán. Gonzalo de la Colina, de Jujuy, ocupará la vicepresidencia primera; Fernanda Rosales Andreotti, de Catamarca, la segunda; y María Edit Nallim, de Salta, será secretaria.

La jornada incluyó además un informe del juez Ariel Gustavo Coll, de Formosa, sobre las comisiones de trabajo y los foros de JUFEJUS. Por la tarde se reunió en el mismo lugar la comisión directiva del Instituto de Capacitación Judicial REFLEJAR.