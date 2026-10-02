Delito juvenil: Marocco pidió prevención antes de que los jóvenes lleguen a los tribunales

Salta es sede del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, un encuentro que reúne a especialistas de distintas provincias para analizar los desafíos que plantea la implementación del nuevo régimen penal juvenil.

Según se informó, la convocatoria superó los 1.800 inscriptos y cuenta con la participación de magistrados, fiscales, defensores, equipos interdisciplinarios, profesionales y estudiantes. Las actividades se desarrollan en el Centro de Convenciones bajo el lema “La especialidad como garante de la paz social”.

Durante la apertura, el vicegobernador Antonio Marocco, a cargo del Poder Ejecutivo provincial, sostuvo que la respuesta estatal frente a adolescentes en conflicto con la ley debe contemplar a las víctimas, establecer responsabilidades y considerar la etapa de vida de los jóvenes. “El Estado tiene que llegar a tiempo con educación, salud, espacios de encuentro y oportunidades reales”, afirmó.

El programa incluye conferencias y paneles sobre justicia restaurativa y terapéutica, salud mental, oficinas judiciales especializadas y aplicación de la nueva legislación. La organización está a cargo de JuFeJus, el Foro Penal Juvenil, el Poder Judicial de Salta y las escuelas de la Magistratura del Poder Judicial y del Ministerio Público