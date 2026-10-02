Rutas complicadas en Salta: agua, lodo, derrumbes y nieve obligan a extremar precauciones

Defensa Civil advirtió dificultades en distintos corredores de la provincia. Hay sectores con calzada anegada, desprendimientos, visibilidad reducida y trabajos viales.
 
Salta02/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las lluvias y las condiciones meteorológicas mantienen varios tramos de rutas nacionales y provinciales con complicaciones este viernes 2 de octubre, según los reportes actualizados durante la mañana por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

Uno de los sectores más comprometidos se encuentra sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de paraje San Vicente, donde hay agua y lodo sobre la calzada por las crecientes. Se informó reducción de calzada y tránsito lento entre los kilómetros 32 y 35. En tanto, sobre la Ruta Nacional 9, en La Candelaria, se registra acumulación de barro y agua, además de visibilidad reducida por lluvia entre los kilómetros 1094 y 1098.

También existen problemas en la Ruta Provincial 33, en El Nogalar, por un desprendimiento de talud y rocas. El paso se encuentra parcialmente restringido mientras trabaja maquinaria para retirar el material. En la misma ruta se reporta además neblina y baja visibilidad en otros sectores.

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En el corredor de La Caldera por Ruta Nacional 9 continúan trabajos de mantenimiento y desvíos, con sectores de cornisa angosta, baches y presencia de agua sobre la calzada. Defensa Civil pidió reducir la velocidad y prestar especial atención en la zona comprendida entre La Caldera y Salta Capital.

Las complicaciones se extienden al interior provincial: en la RN34, RN50, RN16, RN40 y RN51 se informaron sectores con baches, animales sobre la ruta, maquinaria trabajando, calzada irregular, deslizamientos y pozos. En la zona de Los Andes, además, se recomienda precaución por sectores con nieve y riesgo de hielo, mientras que en la RP133 es obligatorio portar cadenas.

Las autoridades recomendaron evitar viajes nocturnos en zonas de montaña, circular con luces bajas, mantener distancia prudente y consultar el estado de las rutas antes de salir, ya que las condiciones pueden modificarse durante la jornada.

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