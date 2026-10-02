Argentina, frente a su primera generación de jubilados sin casa propia

La combinación entre jubilaciones bajas y la dificultad creciente para acceder a una vivienda propia configura un escenario cada vez más complejo para los futuros adultos mayores. Así lo planteó la abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo y Barba por Aries, al analizar el costo de vida de los jubilados y las transformaciones que atraviesan las familias argentinas.

Durante su columna, Toyos citó un informe de la Defensoría de la Tercera Edad que ubica en torno a $2.090.000 el costo mensual de una canasta para jubilados. Entre los principales gastos mencionó medicamentos, alimentos y vivienda, y advirtió que el alquiler se convierte en una carga determinante para quienes llegan a la vejez sin una propiedad.

“Estamos al frente de la primera generación de argentinos que va a llegar jubilada y sin casa propia”, sostuvo la especialista. Recordó que durante décadas el acceso a la vivienda formó parte de políticas públicas y explicó que ahora muchas personas pueden alcanzar la edad jubilatoria sin haber logrado ese objetivo. “Vamos a estar enfrentándonos a adultos mayores que tienen unas jubilaciones malas y que no han podido llegar al sueño de la casa propia”, advirtió.

El impacto ya se observa dentro de los hogares. Toyos afirmó que “con la jubilación mínima no hay forma de que un jubilado viva” y explicó que cada vez es más habitual que las familias sumen ingresos para dividir alquiler, impuestos, alimentos y servicios. La especialista señaló que la pérdida de autonomía económica de los adultos mayores obliga a reorganizar el presupuesto familiar para poder llegar a fin de mes. Texto pegado

Los medicamentos son otro de los gastos que más presionan sobre el bolsillo. Toyos recomendó a los jubilados realizar los trámites correspondientes ante las obras sociales para acceder a la cobertura de tratamientos crónicos, que puede alcanzar el 80% y, en determinados casos vinculados a discapacidad, el 100%.