Alerta amarilla por viento: ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna, Cafayate y San Carlos

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este viernes 2 de octubre rige una alerta amarilla por viento en sectores de la Puna, Cafayate y San Carlos.

Según el reporte, se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, lo que podría generar reducción de visibilidad por polvo en suspensión y complicaciones para la circulación.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas abiertas o de montaña.

También aconsejaron mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil, ya que las condiciones pueden variar durante la jornada.