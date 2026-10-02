Incendios forestales: riesgo alto este viernes en Capital, Tartagal y Orán

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que este viernes 2 de octubre el índice de peligro de incendios forestales es alto en Salta Capital, Tartagal y Orán.

Ante este escenario, el organismo recomendó no encender fogatas ni realizar quemas, especialmente en áreas rurales, y recordó que está prohibido prender fuego en espacios abiertos donde las llamas puedan propagarse sin control.

También pidió evitar arrojar colillas de cigarrillos, vidrios u otros materiales capaces de iniciar focos de incendio, y no realizar tareas que generen chispas, como determinadas soldaduras o el uso de maquinaria sin protección adecuada.

Defensa Civil aconsejó además mantener limpios los alrededores de viviendas y terrenos, evitando acumulaciones de pastizales secos o basura. En caso de observar humo o fuego, la indicación es alejarse de la zona y dar aviso inmediato a las autoridades.