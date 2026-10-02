Incendios forestales: riesgo alto este viernes en Capital, Tartagal y Orán

Autoridades advierten condiciones favorables para la propagación del fuego y piden extremar cuidados, especialmente en zonas rurales y con presencia de pastizales secos.
 
Salta02/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

72043-defensa-civil-intervino-en-mas-de-250-incendios-forestales-en-agosto

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que este viernes 2 de octubre el índice de peligro de incendios forestales es alto en Salta Capital, Tartagal y Orán.

Ante este escenario, el organismo recomendó no encender fogatas ni realizar quemas, especialmente en áreas rurales, y recordó que está prohibido prender fuego en espacios abiertos donde las llamas puedan propagarse sin control.

rutas-nacionales-mal-estadojpgRutas complicadas en Salta: agua, lodo, derrumbes y nieve obligan a extremar precauciones

También pidió evitar arrojar colillas de cigarrillos, vidrios u otros materiales capaces de iniciar focos de incendio, y no realizar tareas que generen chispas, como determinadas soldaduras o el uso de maquinaria sin protección adecuada.

Defensa Civil aconsejó además mantener limpios los alrededores de viviendas y terrenos, evitando acumulaciones de pastizales secos o basura. En caso de observar humo o fuego, la indicación es alejarse de la zona y dar aviso inmediato a las autoridades.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail