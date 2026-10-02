Aportes docentes: alertan por trabajadores que descubren irregularidades al jubilarse

Trabajadores docentes pueden llegar al momento de jubilarse y descubrir que sus empleadores no realizaron correctamente los aportes diferenciales, una situación que puede terminar demorando o directamente trabando el acceso al beneficio previsional.

La advertencia fue realizada por la abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo & Barba por Aries, quien relató un caso reciente en el que una trabajadora inició su jubilación, fue reconocida como docente y presentó la renuncia exigida para continuar el trámite. Sin embargo, dos meses después recibió el rechazo del beneficio porque su empleador no había efectuado los aportes diferenciales correspondientes.

Ante esa situación, Toyos explicó que debieron avanzar con un amparo judicial y reclamar la rectificación del formulario 931 y de las declaraciones juradas para regularizar los aportes. “Los aportes tendrían que estar”, remarcó, y aconsejó a los trabajadores conservar todos los recibos de sueldo y controlar periódicamente su historia laboral en Mi ANSES.

La abogada señaló además que el problema no estaría limitado a un único caso. Según contó, al consultar con áreas de Recursos Humanos de la Provincia de Salta por situaciones similares, le indicaron que también encontraron trabajadores transferidos desde hospitales cuyos aportes anteriores no aparecían ingresados, generando dificultades al momento de jubilarse.