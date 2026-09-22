¿Se puede estar casado dos veces en distintos países? La respuesta del Registro Civil

Casarse en un país y luego volver a contraer matrimonio en otro puede generar un conflicto serio si el primer vínculo continúa vigente. Desde el Registro Civil de Salta explicaron que el derecho argentino no admite la bigamia y que una persona ya casada no puede celebrar válidamente un nuevo matrimonio mientras mantenga ese vínculo.

En diálogo con Aries, la directora del organismo, Fernanda Ubiergo, explicó que a las personas extranjeras se les puede exigir un certificado de soltería o, en determinados casos, una declaración jurada para acreditar que están habilitadas para casarse. Incluso si alguien pretende volver a casarse con la misma persona con la que ya contrajo matrimonio en otro país, el vínculo previo sigue siendo un impedimento.

El problema aparece cuando ese matrimonio anterior no fue informado o no resulta fácilmente detectable. Ubiergo reconoció que, si nadie advierte la situación ni realiza una denuncia formal, puede ocurrir que una persona logre celebrar otra boda en Argentina pese a continuar casada en el exterior.

Sin embargo, eso no significa que ambos vínculos tengan la misma validez. La funcionaria explicó que, si posteriormente se acredita el primer matrimonio, pueden aparecer conflictos patrimoniales, sucesorios y sobre los derechos del segundo cónyuge.

Uno de los escenarios más delicados puede darse tras una muerte. Ubiergo ejemplificó que, durante una sucesión, podría presentarse un cónyuge del exterior junto con hijos matrimoniales y poner en discusión los derechos de la pareja con la que la persona se casó posteriormente en Argentina. En ese caso, explicó, el segundo matrimonio podría no ser válido.

También señaló que los matrimonios celebrados en el extranjero pueden ser reconocidos en Argentina, pero deben acreditarse y atravesar el procedimiento correspondiente para su inscripción.

Ubiergo fue categórica sobre la posibilidad de ocultar deliberadamente un vínculo anterior: si la situación es denunciada y comprobada, puede configurarse un fraude al Estado, dado que la legislación argentina no admite mantener dos matrimonios vigentes al mismo tiempo.